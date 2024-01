Wizz Air a transportat anul trecut un număr record de peste 60 milioane pasageri, din care peste 13 milioane spre şi dinspre România ”Wizz Air este mandra sa anunte ca a incheiat anul 2023 depasindu-si inca o data propriul record – peste 60 de milioane de pasageri au ales sa calatoreasca alaturi de compania aeriana anul trecut, reprezentand cel mai mare trafic anual de pasageri pentru WIZZ si o crestere de 32% fata de anul 2022. In 2023, Wizz Air a lansat aproximativ o suta de rute noi, a luat in primire 32 de aeronave noi Airbus A321neo si a zburat in total pe o distanta de 263 de milioane de kilometri”, anunta compania. In 2023, compania aeriana precizeaza ca a finalizat 99,31% dintre zborurile sale programate, ceea ce reprezinta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

