Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj i-a transferat pana acum pe Philipp Otele și Catalin Cabuz, insa ardelenii sunt aproape sa bifeze a treia mutare a verii.Este vorba despre Arlind Ajeti (29 de ani), fotbalist care evolueaza in momentul de fața pentru Pordenone, din eșalonul al treilea din Italia. Potrivit Spotmedia, aparatorul…

- Iubirea este un joc in care toți participam, iar Bianca Tilici, talentata artista, aduce in prim-plan aceasta idee prin lansarea primului sau single, Jucarii. Aceasta piesa reușește sa transmita perfect esența iubirii și te va captiva inca de la prima ascultare, datorita sunetului sau unic și ritmului…

- Elena a lansat „Ochelarii de soare”, o poveste audio și video despre nostalgia și maștile de care avem nevoie pentru a ieși invingatori din intamplari de viața melancolice. La o saptamana de la debutul turneului „Armana mea”, Elena Gheorghe lanseaza piesa de deschidere a verii, „Ochelarii de soare”,…

- Summer in the City se reprogrameaza pentru 18 si 19 august cu superstarul Robbie Williams si cu un nou nume important care se adauga lineup-ului festivalului, Jason Derulo, anunta organizatorii. Festivalul Summer in the City se va reconfigura in ceea ce priveste datele in care va avea loc (18-19 august),…

- Dupa „Future Champion”, producatorul, DJ-ul și compozitorul polonez TRIBBS aduce in playlisturi noul sau single, „Without You”, iar Stevie Appleton este vocea din spatele acestui proiect fresh. Cu muzica și versurile compuse de catre Mikolaj Trybulec, Albert Markiewicz, Stevie Appleton și Tessa Pettman, „Without…

- Lavbbe și-a descoperit pasiunea pentru muzica și dans inca de cand era mica. Primul ei costum de bellydancer a fost un cadou special daruit de bunica sa, iar talentul sau i-a mișcat pe toți din jurul ei. Astazi are o comunitate de peste 4,6 milioane de fani pe TikTok și prezinta publicului primul ei…

- DJ CATSULTAN, extraterestrul care a aterizat pe planeta Pamant și și-a parasit nava spațiala, colaboreaza cu Emy Alupei, prima voce feminina din trap-ul romanesc, iar impreuna aduc in playlisturi „Smekera rau”, o piesa trap cu elemente hip-hop și rap. Cu muzica și versurile compuse de catre Oxi, Andy…