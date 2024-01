Winael lanseaza single-ul “Only You”

Winael incepe noul an in forța și inca din prima jumatate a lunii Ianuarie, acesta revine in atenția publicului cu cea de-a patra piesa din cariera – „Only you”, care se va regasi pe EP-ul pe care acesta il pregatește, unde vor fi, in total, cinci piese. „Only you” este o creație muzicala care evidențiaza inca o data versatilitatea lui Winael ca artist. Versurile in limba engleza și franceza, imbinate armonios cu elementele pop și dance, duc publicul in universul artistic creionat de Winael. Din EP-ul de cinci piese, Winael a lansat pana acum „Cherry”, „Fella” și „Leila”, iar cu noua piesa, demonstreaza…