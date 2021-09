Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului New York, Bill de Blasio, a declarat stare de urgența, miercuri seara, dupa ce au fost inregistrate precipitații abundente in urma uraganului Ida. Edilul a descris situația drept un „eveniment meteorologic istoric” și le-a cerut oamenilor sa evite sa iasa din case, din cauza condițiilor…

- Will Smith a dezvaluit, printr-un apel video, cine ii va juca rolul in noua versiune a serialului de succes „Printul din Bel-Air/ The Fresh Prince of Bel-Air”, potrivit news.ro. Este vorba despre debutantul Jabari Banks. El va interpreta rolul care i-a adus lui Smith celebritatea la inceputul…

- Primele imagini din al cincilea sezon „The Crown” cu Elizabeth Debicki in rolul printesei Diana si Dominic West ca printul Charles au fost lansate de Netflix. Debicki este cunoscuta din „Tenet” si „Guardians of the Galaxy Vol. 2”, iar West din „Mona Lisa Smile”, „The Affair” si „The Pursuit of... The…

- Va mai amintiți de Tele7 abc? Postul de televiziune ce a facut istorie se relanseaza intr-un format nou. Dupa 17 ani de la ultima emisie, postul ce i-a lansat pe Dan Diaconescu, Mircea Badea, Teo Trandafir ori Mihaela Radulescu, se intoarce din toamna a.c. Au trecut 27 de ani de la prima emisie a Tele7…

- Sistemul VAR a fost apreciat in aceasta vara dupa meciurile de la EURO. Astfel, UEFA vrea ca arbitrajul video sa fie implementat și la preliminariile Cupei Mondiale din 2022, care vor fi pe continent. Spre deosebire de meciurile de la EURO 2020, unde sistemul VAR a functionat de la sediul UEFA aflat…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, nu va prelungi mandatul directorului Spitalului Clinic Coltea, Mircea Lupusoru. Astfel, conducerea unitații medicale va fi schimbata. Interimatul va fi preluat de catre Paul Daniel Iordache, medic epidemiolog, doctor al Universitatii Reykjavik din Islanda…

- Echipate cu dispozitive de monitorizare si masti, zeci de persoane au petrecut duminica dupa-amiaza pe ritmuri de muzica tehno la clubul berlinez Revier Suedost (cartierul de sud-est). Potrivit DPA, evenimentul-test a facut parte din proiectul-pilot „Open Air’‘, care are drept scop testarea unor modalitati…

- Extradarea lui Puiu Popoviciu in Romania a fost respinsa definitiv de Inalta Curte de Justitie a Marii Britanii. Instanța spune ca Popoviciu nu a avut parte de un proces corect in Romania. Omul de afaceri Puiu Popoviciu a castigat apelul inaintat Inaltei Curti de Justitie a Marii Britanii impotriva…