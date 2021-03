WhatsApp are apeluri audio şi video pentru desktop Toti utilizatorii WhatsApp pot sa inițieze apeluri audio si video din cadrul versiunii de desktop a aplicatiei, incepand din 4 martie. WhatsApp a activat functia de comunicare video si audio pentru desktop, disponibila acum in cadrul aplicatiilor de Windows si Mac. Apelurile audio si video vor fi criptate, la fel ca cele initiate de pe dispozitivele […] The post WhatsApp are apeluri audio si video pentru desktop appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

