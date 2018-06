What’s UP a fost cel mai colorat artist la OK! Rooftop Party 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Juan Luis Londono Arias, cunoscut ca Maluma, va concerta in Romania pe 30 iunie, motiv pentru care celebrul artist a transmis un mesaj pentru fanii lui. Cantarețul se afla intr-un turneu in Europa in care-și lanseaza noul album. Evenimentul va avea loc in perioada 30 iunie – 1 iulie 2018, la Romexpo,…

- Artisti din Romania si Finlanda vor concerta la Festivalul "Blaj aLive", ajuns la cea de-a VI-a editie, care va avea loc sambata pe Campia Libertatii si unde spectatorii vor avea parte si de un parc de...

- Mai mulți timișoreni expun intr-una din cele mai interesante colecții de arta romaneasca ce poate fi vizitata, temporar, la Cotroceni. Lucrarile lor vor fi expuse de joi, 24 mai, la Muzeul Național Cotroceni din București, in cadrul expoziției ”Aici-Acolo. Artiști din Romania și Diaspora. Estetica eternului…

- Cantarețul și compozitorul Marius Moga a decis ca este vremea sa iși faca o schimbare de look, pe care a impartașit-o apoi cu fanii sai de pe Instragram. Dupa ce timp de patru ani a fost vazut in permanența cu o barba stufoasa, Moga s-a barbierit și arata din nou ca un tinerel de 20 de ani. „Sentimentul…

- In cea de-a treia zi din minivacanța de 1 Mai, CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, i-a intalnit pe Antonia și iubitul ei, Alex Velea. Cei doi artiști au venit insoțiți de Lino, fiul adoptiv al artistului, și ne-au marturisit ca au venit sa sarbatoreasca 1 Mai corespunzator, alaturi de cei dragi. “Sa…

- Vasile Mardare, un cunoscut cantareț de muzica folk, s-a stins din viața la varsta de 47 de ani.Cantarețul s-a nascut pe 29 decembrie 1970, in Botoșani, și a inceput sa cante inca de cand avea cinci ani. Citește și: Anamaria Prodan, aproape de o decizie radicala, dupa moartea mamei…

- Duo-ul american, THE CHAINSMOKERS vin pentru prima data in Romania, in luna august, la festivalul UNTOLD. Cei doi membri, Alex Pall și Andrew Taggart sunt caștigatori ai unui premiu Grammy, iar melodia cu care au devenit cunoscuți – “Closer”, are peste doua miliarde de vizualizari. In 2017, THE CHAINSMOKERS…

- JASON DERULO, legendarul TIESTO, DON DIABLO, TUJAMO, KSHMR, FEDDE LE GRAND, DANNY AVILA, WILL SPARKS, THE ASTEROIDS GALAXY TOUR, PAUL KALKBRENNER, JAMIE JONES, SETH TROXLER, BORGORE și THE GLITCH MOB completeaza line-up- ul UNTOLD 2018. Duo-ul american, THE CHAINSMOKERS vin pentru prima data in Romania,…