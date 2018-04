Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii teatrului, și in special cei care indragesc opere marelui William Shakespeare, sunt invitați in weekend la un adevarat festin. Ca o premiera, in acest an, Festivalul Internațional de Teatru FEST(in) pe...

- Astazi, 23 aprilie 2018, la 454 de ani de la nașterea marelui dramaturg William Shakespeare, la Craiova, incepe cea de-a XI-a ediție a Festivalului Internațional Shakespeare va avea loc in perioada 23 aprilie – 6 mai 2018. Ediția din acest an, ...

- In acest weekend, meteorologii anunta ca vremea continua sa se mentina mult mai calda decat in mod normal pentru luna aprilie. Vremea pe 13 aprilie 2018 va fi foarte calda. In schimb, de astazi ploile isi fac aparitia in Romania. Prognoza meteo anunta temperaturi de 27 de grade, dar si precipitatii…

- Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare vor fi jucate pe scena Teatrului Nottara, in perioada 27 aprilie - 6 mai, in cadrul Fest(in) pe Bulevard, informeaza un comunicat al institutiei de spectacole, transmis miercuri AGERPRES. In acest an, arata sursa citata, festivalul bucurestean…

- Incepe cea de-a șasea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. Ca o premiera, in acest an festivalul are un invitat special. Teatrul de pe Bulevardul Magheru va gazdui șase spectacole se...

- Sambata, 17 martie 2018, la ora 18:00 pe scena Teatrului Colibri din Craiova este programat spectacolul Printul Broasca, in spectacolul de Veselin Boidev dupa Fratii Grimm, regia Todor Valov, scenografia si costumele Stefka Kyuvlieva, cu papusi realizate de Peter Cekunov, ...

- HOROSCOP de WEEKEND 3 - 4 martie 2018 HOROSCOP de WEEKEND 3 - 4 martie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru acest weekend, HOROSCOP de WEEKEND 3 - 4 martie 2018. HOROSCOP de WEEKEND 3 - 4 martie 2018 - Berbec Te-ai decis sa pleci din oras in cele doua zile de weekend.…

- Teatrul pentru Copii si Tineret “Colibri” va prezenta sambata, 3 martie, la ora 18.00, Vrajitorul din Oz, in spectacolul adaptare dupa L. Frank Baum, scenariul si regia Cristian Mitescu, scenografia Eugenia Tarasescu – Jianu, muzica Alexandru Berehoi, coregrafia Ionut Sergiu ...