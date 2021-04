Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 2 aprilie, este prima zi de vineri in care sunt impuse restricțiile de weekend, atat in București, cat și in alte mari orașe din toata țara. Astfel, deplasarea in afara locuinței va fi interzisa incepand cu ora 20, pentru cei care nu au un motiv intemeiat, și nu cu ora 22, așa cum este […] The…

- Un tanar de 25 ani din București, cu afecțiuni psihice, a fost condus la o secție de poliție și este cercetat de autoritați in cazul amenințarilor cu moartea transmise actriței Maia Morgenstern, anunța Inspectoratul General de Poliție. Un echipaj de poliție, insoțit de mama tanarului, s-a deplasat la…

- „Cu privire la mall-uri vom lua masuri ca sa evitam aglomrația. Sunt masuri care au fost prevazute prin masuri succesive. In mijloacele de transport in comun vom lua masuri in primul rand sa fie informați calatorii, sa pastreze distanța, stabilirea fluxului...Restricțiile vor intra in vigoare maine…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, ii solicita ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, sa analizeze „cu celeritate” propunerea potrivit careia scolile sa treaca in sistem online numai in situatia in care la nivelul localitatii este declarata starea de carantina, relateaza Agerpres . In acest sens,…

- In aceasta perioada, evenimentele MNAC se deruleaza intr-o formula interactiva online. Dupa sesiunile de lectura din luna decembrie a anului trecut, Muzeul Național de Arta Contemporana din București va propune sa descoperiți saptamanal cate un titlu de pe rafturile bibliotecii sale. CUM POȚI PARTICIPA…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat luni la Antena 3 ca in localitațile intrate in scenariul roșu, printre care București, Brașov, Cluj-Napoca, spectacolele nu se mai desfașoara cu publicul, dar sunt permise in continuare repetițiile artiștilor, filmarile și organizarea de spectacole…

- O femeie de 84 de ani, transferata dupa incendiul de la Matei Balș la Spitalul Universitar de Urgența „Elias” din București, a murit, miercuri dimineața. Conform ministerului Sanatații, pacienta s-a aflat in Pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București in timpul…

- Sambata, 30 ianuarie 2021, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat filmul „Cazul lui Richard Jewell”, cu Olivia Wilde, Sam Rockwell, Paul Walter Hauser, Jon Hamm și Kathy Bates in rolurile principale, in regia lui Clint Eastwood. Acțiunea in cadrul filmului prezinta atentatul…