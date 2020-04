Weekend în familie pe TIFF Unlimited, cu filme românești Fiecare familie are incurcaturile ei, dar cum ne-ar fi viața fara ele?In weekend-ul de Paști, pe 18-19 aprilie, TIFF Unlimited propune patru filme romanești despre reuniuni de familie care se lasa cu scantei, generand revelații, detensionari și marturii de afecțiune emoționante. Ediție speciala de #CaranTIFF, pentru sarbatori mai puțin obișnuite, dar cu gandul la cei dragi. Sieranevada, Aniversarea, Felicia, inainte de toate și Invierea domnului Constantin vor putea fi accesate gratuit doar la ora anunțata, de pe teritoriul Romaniei, dupa care vor ramane disponibile pentru abonații platformei… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Eu cred ca nemulțumirea și a mea și a multor oameni este legata de faptul ca toate deciziile luate de guvern și PNL sunt luate peste noapte și se bat cap in cap. Pe de o pare spui ca trebuie sa stam in casa și noaptea se bulucesc oameni prin aeroporturi, pe de o parte anunți sancțiuni, dupa care…

- Creart se alatura campaniei #stamacasa, aducand, online, spiritul sarbatorilor de Pasti in casele publicului, zilnic, pe paginile de Facebook "Traditii si Flori de Sarbatori" si "creart", cu sprijinul artistilor populari care impartasesc, cu bucurie si talent, arta din diverse zone ale tarii.

- Prilej de evadare cinematografica in weekend, pe TIFF Unlimited , cu filmele inconfundabilului regizor american David Lynch. Doua zile impregnate de personajele lui bantuitoare urmeaza pe platforma de streaming a Festivalul Internațional de Film Transilvania. Pe 4 și 5 aprilie, trei dintre filmele sale…

- TIFF Unlimited, platforma de streaming a Festivalului Internațional de Film Transilvania, vine cu o selecție de filme accesibile gratuit și cu propunerea de a transforma serile de weekend in care #StamAcasa, in aceasta complicata perioada de izolare sociala, in evenimente cu premiere de cinema online.…

- Nu doar straine, ci si romanesti, pentru ca se pregatesc niste lansari interesante anul acesta. Nu le stie nimeni mai bine decat Catalin Anchidin care vorbeste cu Maria Coman despre Premiile Oscar si lansarile de filme romanesti.

- Serviciul public de asistența (SPAS) Cugir va incheia un Acord de parteneriat, in calitate de furnizor de servicii sociale acreditat și licentiate, cu Primaria Valea Lunga, in scopul furnizarii de servicii sociale specializate pentru victimele violenței in familie de pe raza UAT Valea Lunga prin Centrul…

- Cea de-a 70-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin, in competitiile careia sunt selectate trei filme regizate de Radu Jude si Cristi Puiu, a inceput joi seara cu o gala programata la Berlinale Palast.

- Lungmetrajele romanești "Ivana cea groaznica", de Ivana Mladenovic, "Calatoria fantastica a Maronei", de Anca Damian, și "colectiv", de Alexander Nanau, au fost selectate la ediția de anul acesta a Festivalului de Film din Goteborg, cel mai important eveniment de profil din Scandinavia, scrie Mediafax.Romania…