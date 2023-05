Weekend în București plin de evenimente pentru copii (5-7 mai 2023) Daca vrei sa iți petreci acest weekend in București, cu familia, pregatește-te sa iei bilete la evenimentele dedicate copiilor, care vor avea loc in perioada 5-7 mai 2023. Piesa de teatru și lansare de carte “Verde mergi! Roșu stai! Ema și Eric invața regulile de circulație” ( 05 mai, ora 18:00, București, Cineplexx Baneasa) ”Roșu inseamna STOP, verde e semnalul de plecare”. Ema și Eric pornesc intr-o noua aventura și invața regulile de circulație. In premiera, aceste aventuri sunt prezentate pe 5 mai, la Cineplexx Baneasa, Sala Epika. Trupa de Teatru Sufletos va interpreta scene din cea mai noua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

