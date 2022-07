We LOVE Music Festival – Dă tonul naturii tale muzicale! Cel mai grandios festival organizat in Ramnicu Valcea, We LOVE Music Festival, este aici! Un super eveniment live, ce readuce la viața hiturile care au spart topurile muzicale in anii 2000 și inca fac senzație in zilele noastre. Numeroși artiști ce au facut furori im muzica internaționala sau romaneasca se vor reuni in aceasta vara pe scena din Valcea. Iți poți imagina? Atatea voci superbe in același loc!? Suna ireal… Insa pentru ca trecutul se imbina cel mai frumos cu prezentul și pentru ca ne dorim cu toții sa pastram un spirit actual și sa dansam pe melodiile pe care unii dintre noi am crescut,… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

Stiri pe aceeasi tema

- Prezentat in premiera mondiala la ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????????? ???????????? ????????????????????????, ????.????.????., cel mai recent film al regizorului Cristian Mungiu, aflat in turneu național de promovare și prezent in cadrul Festivalului de la Cannes de anul…

- Tribunalul orașului Moscova a respins luni apelul companiei Meta, recunoscuta ca fiind extremista și interzisa in Rusia, relateaza agenția rusa Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Din aceasta saptamana, vechea statie de autobuz de pe strada General Magheru, in vecinatatea sediului ANAF, a fost inlocuita cu prototipul dupa care vor fi modernizate toate cele 98 de structuri de acest fel din Ramnic. Noul model – implementat la Ramnicu Valcea in baza proiectului cu finantare europeana…

- Centrul Infotrafic anunta, duminica dupa-amiaza, valori de trafic ridicate pe Valea Oltului, pe DN 7 Sibiu - Ramnicu Valcea fiind formata coloana de autovehicule intre Brezoi si Calimanesti, judetul Valcea. De asemenea, la kilometrul 198, in zona statiunii Calimanesti, traficul rutier este restrictionat…

- CSM București a caștigat Cupa Romaniei la handbal feminin, dupa o finala cu SCM Ramnicu Valcea, scor 34-26. Echipa din Capitala s-a impus pentru a cincea oara in Cupa Romaniei din opt finale jucate in aceasta competiție. CSM București a trecut sambata in semifinale de Magura Cisnadie cu 28-23 in Sala…

- Operatorul de salubritate din municipiul resedinta nu a mai ridicat saptamana aceasta gunoiul pe motiv ca nu mai are "capacitate financiara de a presta serviciile de colectare, transport, sortare si tratare a deseurilor" dupa ce consilierii locali au respins solicitarea de a majora tarifele la aceste…

- Laleaua „Doamna Maria Brancoveanu”, cea dintai lalea olandeza cu nume romanesc, a inflorit, pentru al treilea an consecutiv, in renumitul parc Keukenhof, din Tarile de Jos. Pentru prima data in cei cinci ani de cultivare (2018-2022), 325 de bulbi ai lalelei „Doamna Maria Brancoveanu” au inflorit in…

- Dupa o deplasare extenuanta, handbalistele tricolore au castigat in Feroe dar isi vor juca prezenta la Euro 2022 in prima zi de Paste, la Ramnicu Valcea, intr-un meci cu Austria transmis in direct de TVR1 Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins miercuri, in deplasare, reprezentativa Insulele…