Statele Unite au indemnat marti Cuba sa restabileasca accesul la internetul mobil, intrerupt dupa manifestatii istorice impotriva guvernului, si au reluat apelul lor pentru eliberarea protestatarilor retinuti, noteaza AFP.



"Lansam un apel conducatorilor Cubei sa dea dovada de retinere si sa respecte vocea poporului deschizand toate mijloacele de comunicare, online si offline", a declarat presei purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price.

Despite attempts to censor protestors and journalists, including the use of internet shutdowns, Cuba's people…