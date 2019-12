Washington Post: Cum îl ajută un aliat al lui Putin pe Giuliani în Ucraina Vreme de peste 15 ani Dmitro Firtaș a fost unul dintre principalii jucatori în campania lui Vladimir Putin pentru a obține controlul asupra sistemului politic și economiei Ucrainei. Timp de mai mulți ani dupa 2000, și apoi din nou dupa 2010, dl Firtaș și-a bagat în buzunar miliarde acționând în calitate de mijlocitor al livrarilor de gaze catre Ucraina ale companiei de stat rusești Gazprom.

Conform unei investigații Reuters din 2014, o banca aflata sub controlul unor apropiați ai lui Putin i-a împrumutat alte miliarde. Dl Firtaș s-a folosit de acești bani pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

