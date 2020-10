Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii republicani au anunțat joi ca intenționeaza sa îl convoace pe șeful Twitter, Jack Dorsey, pe 23 octombrie, pentru a explica blocarea articolelor nefavorabile candidatului la președinție democratic Joe Biden pe platforma sa, relateaza AFP.Comisia Judiciara a Senatului, unde republicanii…

- ”(Este) atat de ingrozitor ca Twitter si Facebook sa retraga articolul despre e-mailurile care sunt o proba irefutabila impotriva lui Joe adormitul si a fiului sau Hunter din New York Post”, a scris miercuri pe Twitter locatarul Casei Albe, apreciind ca ”nu e nimic mai rau decat un lider politic corupt”.…

- Republicanii acuza un tratament vadit partinitor, un ziar protesteaza împotriva cenzurii iar șeful Twitter califica modul în care a comunicat propria sa platforma drept "inacceptabil": polemica legata de un articol controversat legat de Joe Biden subliniaza poziția dificila a Facebook…

- Donald Trump și aliații sai republicani acuza ”cenzura” Facebook și Twitter, care au decis, miercuri, sa limiteze cel puțin temporar vizibilitatea unui articol ce sugereaza, cu trei saptamani inainte de alegeri, ca Joe Biden, candidatul democrat la președinție, s-ar face vinovat de trafic de influența.…

- Conturi mascate și comentarii aparent sincere: Cea mai recenta campanie pro-Trump de manipulare a alegatorilor americani demontata de Facebook a fost orchestrata de o firma de marketing, acum interzisa de pe platforma, la 26 de zile pâna la alegerile prezidențiale sub tensiune ridicata, potrivit…

- Consilierul national de securitate al SUA, Robert O'Brien, a declarat vineri ca China are cel mai mare program dintre tarile care vor sa se amestece în alegerile prezidentiale din tara sa, desi nu a furnizat probe în acest sens, relateaza Agerpres citând Reuters."Stim…

- Renumita revista americana TIME va avea pe coperta numarului din 17 august o imagine care il infațișeaza pe președintele SUA Donald Trump inotand intr-un ocean de COVID-19. Aceasta este insotita de o analiza a modului in care pandemia transforma alegerile.Autorul noii coperti TIME, unde Trump inoata…