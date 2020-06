Patru barbati fac obiectul urmaririi in justitie dupa ce luni seara au incercat sa demoleze o statuie a fostului presedinte Andrew Jackson situata in apropierea Casei Albe, in cadrul manifestatiilor antirasiste din SUA, au anuntat sambata autoritatile din Washington, relateaza Reuters si AFP. Cu varste cuprinse intre 20 de ani si 47 de ani, cei patru au fost inculpati pentru ''distrugerea unei proprietati federale'', fapta pentru care acuzatii risca o pedeapsa de la 1 la 10 ani de inchisoare. ''Aceste inculpari trebuie sa serveasca tuturor celor care desacralizeaza statuile…