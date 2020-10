Wall Street își reia creșterea. Investitorii văd semne bune în vindecarea rapidă a lui Trump Piețele americane au revenit luni la verde, liniștite cu privire la starea de sanatate a lui Donald Trump, care a anunțat ca va parasi spitalul unde a fost tratat de vineri seara dupa contaminarea sa cu Covid-19, potrivit AFP.



"Președintele Trump a spus ca va fi externat din spital în aceasta seara dupa ce a raspuns bine la mai multe tratamente pentru coronavirus, inclusiv unul de la Regeneron", observa analiștii Briefing.com.



Deja în progres înainte de anunțul șefului statului, Dow Jones, indicele emblematic al Wall Street, a urcat cu 1,68%

Sursa articol: hotnews.ro

