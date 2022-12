Stiri pe aceeasi tema

- Adnan Aganovic, mijlocașul croat al celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, a vorbit, in exclusivitate, pentru Antena Sport, despre victoria obținuta de Croația in fața Marocului, in finala „mica” de la Campionatul Mondial 2022. Croația s-a impus in fața Marocului cu scorul de 2-1. Golurile croaților au…

- A inceput petrecerea la Zagreb! Suporterii croați au „incediat” capitala Croației, dupa victoria in fața Marocului, din finala „mica” a Campionatului Mondial 2022. Croația s-a impus in fața Marocului cu scorul de 2-1. Golurile croaților au fost marcate de Gvardiol și Orsic, in timp ce unica reușita…

- “Neymar a infuriat Brazilia!”. Acesta este titlul cotidianului sport.es, in care spaniolii noteaza ca gestul facut de starul sud-american a provocat indignare printre fanii Selecao. Brazilia a fost eliminata dramatic in sferturile de finala ale Cupei Mondiale din Qatar, dupa ce a fost invinsa de Croația,…

- Cristiano Ronaldo s-a antrenat la baza lui Real Madrid, la doar cateva zile dupa ce Portugalia a fost eliminata de la Campionatul Mondial. Starul lusitan a ramas fara angajament, dupa ce recent si-a incheiat contractul cu Manchester United. Cristiano Ronaldo a participat alaturi de Portugalia la Campionatul…

- Pep Guardiola a fost la un pas sa devina selectionerul Braziliei! Actualul manager de la Manchester City ajunsese la un acord cu oficialii sud-americani, insa totul a picat in ultimul moment, salariul cerut de catalan fiind unul colosal. Pep Guardiola o pregateste pe Manchester City din vara lui 2016.…

- Ianis Hagi, anunt urias dupa ce a revenit la antrenamentele celor de la Rangers. Ianis Hagi a oferit un interviu in care a vorbit despre situatia in care se afla. Ianis Hagi a revenit de curand si la antrenamentele celor de la Rangers. Ianis a facut confesiuni tulburatoare si din perioada imediata de…

- Reactia lui Mirel Radoi, despre posibilul transfer stelar al lui Dennis Man la AC Milan. Antrenorul Universitatii Craiova e de parere ca ar fi u mutare importanta nu doar pentru Dennis Man, ci pentru intreg fotbalul romanesc. Fostul selectioner i-a facut o caracterizare lui Dennis Man, jucator care…

- E dezastru total pentru Ronald Araujo (23 ani). Vedeta Barcelonei se va opera, astfel ca va rata „El Clasico”, dar si Campionatul Mondial din Qatar. FC Barcelona a anuntat ca fotbalistul Ronald Araujo va fi operat la un tendon de la coapsa dreapta. Interventia chirurgicala va avea loc miercuri, la Turku,…