Stiri pe aceeasi tema

- Sistemele de aparare antiaeriana ruse au distrus patru rachete ATACMS cu raza lunga de actiune, furnizate de SUA Kievului si care au fost lansate de fortele ucrainene asupra peninsulei Crimeea (aflata sub ocupatie rusa – n.r.), a anuntat sambata dimineata Ministerul Apararii rus. Amploarea atacului…

- Statele Unite sunt pregatite sa sanctioneze bancile si companiile chineze, precum si conducerea Beijingului, daca vor ajuta fortele armate ale Rusiei in invadarea Ucrainei, a declarat luni secretarul de Trezorerie al SUA, Janet Yellen. ”Suntem pregatiti sa actionam daca vedem incalcari semnificative,…

- Rusia nu are nevoie de ajutor occidental pentru a investiga atentatul de la sala de concerte Crocus City Hall, de langa Moscova, a declarat marti ministrul rus de externe Serghei Lavrov, denuntand ca Occidentul actioneaza pe baza "dublului standard", relateaza EFE, conform AGERPRES. "Sunt sigur…

- Patru barbați din Tadjikistan au fost aduși in fața unui tribunal din Moscova, fiind acuzați ca au comis atacul terorist de vineri, soldat cu peste o suta de morți. Toți cei patru acuzați sunt in arest preventiv. Presa din Rusia a prezentat imagini cu cei patru suspecți. Toți aveau numeroase urme de…

- Presa din Rusia anunța despre faptul ca s-au produs impușcaturi la Crocus City Hall de la Moscova, dupa care a inceput un incendiu. Toate s-au intimplat inainte de concertul organizat de formația muzicala „Picnic”. UPDATE // 01:30 Ultimul proprietar al Renault-ului alb cu care teroriștii s-au deplasat…

- Casa Alba ”nu are niciun indiciu in acest stadiu ca Ucraina sau ucraineni ar fi implicati” in atacul asupra unei sali de concerte de langa Moscova, a declarat vineri un purtator de cuvant american, informeaza AFP. „Nu va sfatuiesc, in acest stadiu initial, sa faceti vreo legatura cu Ucraina”, a declarat…

- Duminica dimineața, la inceputul zilei a treia (ultima) de alegeri prezidențiale in Rusia, prezența fizica la urne depașea cu puțin 50 la suta din totalul alegatorilor, anunțau agențiile de presa occidentale. Probabil pentru a masca acest absenteism de la secțiile de votare, presa oficiala de la Moscova…

- Șefa alegerilor din Rusia a afirmat vineri, 15 martie, ca persoanele care vandalizeaza urnele de vot pentru a incerca sa perturbe desfașurarea alegerilor prezidențiale de trei zile vor fi pedepsite cu inchisoarea pana la cinci ani, dupa ce o serie de astfel de atacuri au avut loc in intreaga Rusie,…