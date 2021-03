VW a prezentat strategia ACCELERATE, care va presupune investiții de 16 mld. euro și modificarea radicală a gamei Brandul Volkswagen și-a prezentat noua strategie „ACCELERATE” și dorește sa ajunga la vanzari de 70% a modelelor electrice pana in 2030. Planurile de electrificare. VW menționeaza, de asemenea, planuri de modele concrete, cu toate acestea, in cazul mașinilor electrice compacte, compania din Wolfsburg nu a fost darnica cu detaliile. „Obiectivul Volkswagen este creșterea ponderii mașinilor complet electrice in vanzarile din Europa la peste 70% pana in 2030. Aceasta este o dublare a planului anterior de 35%. In SUA și China, compania vizeaza o cota EV de peste 50% in aceeași perioada. „In fiecare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

