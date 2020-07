Stiri pe aceeasi tema

- REVENIRE….Veronica Stegaru tot la saracia din Blagesti trage! La finele saptamanii trecute, “Vulpita” cea sireata i-a anuntat pe producatorii de la Acces Direct ca abandoneaza toata popularitatea scandaloasa cu care s-a ales in ultimele sase luni si vrea sa revina in satul natal, de unde sa nu mai plece…

- Veronica Stegaru a plecat acasa, la Blagesti. Si-a luat ADIO de la Viorel si a plecat fara sa se uite inapoi. Cum a fost primita de familia ei si ce planuri are Vulpița, pentru ca, odata ajunsa in satul natal, aceasta a luat o decizie care i-ar putea schimba viata.

- Va reamintim, ca la inceputul saptamanii, Emily Burghelea a șocat o țara intreaga in momentul in care a decis sa anunțe ca iși da demisia in direct. Iar asta nu a fost tot! Asistenta TV a izbucnit in lacrimi și a marturisit ca nu mai poate lua parte la mușamalizarea violențelor la care o supune Viorel…

- Fericirea Veronicai a fost taiata din nou de la radacina de catre Viorel! Nici nu a lansat bine noua piesa alaturi de Rafaelo și Viorel deja a sarit cu gura. Ce reacție a avut soțul Vulpiței, imediat dupa ce tanara din Blagești și artistul au lansat hitul momentului?

- In timp ce Viorel se rasfața pe masa de masaj, Veronica pașea timid in campul muncii! Vulpița, așa cum a fost supranumita tanara din Blagești, și-a uimit admiratorii! A trecut testul la capitolul „gust estetic” și s-a descurcat de minune in prima zi la locul de munca. Cu toate acestea, ziua s-a incheiat…

- Inainte de a intra in direct la „Acces direct”, emisiunea ce i-a adus celebritatea, Vulpita s-a intalnit in culise cu Jador , manelistul care a reactionat ironic dupa ce vasluiana l-a depasit pe YouTube, in preferintele romanilor. Amintim ca femeia al carei nume real este Veronica Stegaru a fost pe…

- Veronica și Viorel trec din nou printr-o perioada tensionata. Dupa ce barbatul s-a suparat foarte tare pe faptul ca soția lui a lansat o piesa cu artistul Rafaelo, Vulpița s-a intors și acum ea este cea care nu mai vede o cale spre impacare. Ajuns la capatul disperarii, soțul tinerei din Blagești vrea…

- PROBLEMA…. Desi pare o culme a absurdului, presa centrala dezvaluie ca vasluianca Veronica Stegaru, devenita “Vulpita” pe micul ecran, castiga pe luna mai mult decat un primar de municipiu din Vaslui. Mai exact, 9.600 de lei, spun jurnalistii din presa tabloida. Socoteala arata ca “faimoasa” tanara…