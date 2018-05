Stiri pe aceeasi tema

- Fountains of lava reach hundreds of feet into the air in this spectacular video captured during eruption on the east side of Hawaii's Big Island. https://t.co/fEEE1id1ae pic.twitter.com/gzZS4xxDoh— ABC News (@ABC) May 7, 2018 ”Geologii au anuntat ca scurgerea…

- Vulcanul Kilauea de pe Insula Mare (Big Island) din Hawaii a erupt joi, fortand locuitorii din zona sa isi paraseasca casele, informeaza Reuters si AFP. Eruptia a avut loc dupa ce in ultimele doua zile pe insula s-au produs o serie de cutremure, printre care unul cu magnitudinea 5 la ora 10.30 a.m.,…

- Agentia Moody's Investor Service a imbunatatit ratingul de credit pentru datoria pe termen lung a Bancii Internationale de Investitii si cel pentru obligatiunile nesecurizate emise pe termen lung de la nivelul Baa1 la A3 cu perspectiva stabila. Anterior, si agentia S&P a imbunatatit…

- Deși mulți nu știu, alcoolul are atat efecte benefice pentru organismul uman, daca este consumat cu moderație, dar și efecte nocive. Bautura zabovește in gura prea puțin timp pentru a putea fi descompus de enzimele din saliva, iar cea mai mare parte a alcoolului inghițit ajunge in stomac și de acolo…

- OMV Petrom (SNP), cel mai valoros emitent de pe piata de capital de la Bucuresti, a anuntat ca doreste sa ofere actionarilor o valoare a dividendenului cel putin egala cu cea din anul anterior, incercand incadrarea intr-un trend crescator. “OMV Petrom S.A. (Societatea) se angajeaza sa asigure…

- Nivelul colesterolului nu influențeaza doar sanatatea cardiovasculara, ci și buna funcționare a creierului. Astfel, cercetatorii spun ca este importanta urmarirea îndeaproape de nivelurilor de colesterol, nu numai pentru sanatatea vasculara, ci și

- Nivelul de pregatire in caz de cutremur a crescut, insa nu se poate afirma ca este suficient pentru a sta linistiti, a afirmat secretarul de stat in MAI Raed Arafat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU). El a spus ca pentru a face fata unui cutremur major este nevoie de o componenta…

- 'Din totalul celor 8.256 de companii insolvente in 2017, 4.185 au depus declaratiile financiare inainte de intrarea in incapacitate de plata. Nivelul veniturilor a scazut semnificativ in ultimii 3-4 ani prealabil intrarii in incapacitate de plata. Cifra de afaceri medie din 2016 a fost de 2,1 milioane…