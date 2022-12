Stiri pe aceeasi tema

- Vederi aeriene au aratat lava care curge din vulcanul Mauna Loa din Hawaii luni (28 noiembrie). Cel mai mare vulcan activ din lume a inceput sa erupa cu o zi inainte, pentru prima data din 1984. Erupția a pus capat celei mai lungi perioade de liniște a vulcanului din istoria inregistrata. Serviciul…

- Imagini din drona, luate miercuri (23 noiembrie), au aratat case prabușite și daunele produse in Indonezia de un cutremur, in timp ce numarul deceselor cauzate de acest seism cu magnitudinea de 5,6 a crescut la peste 268. Sute de oameni au fost raniți și 22.000 de case au fost avariate in urma cutremurului…

- Supraviețuitorii cutremurului cu magnitudinea 5,6 de luni (21 noiembrie), care a ucis sute de persoane in Java de Vest, au declarat ca au nevoie de apa curata și de alimente, in timp ce salvatorii se grabeau sa ajunga la supraviețuitorii prinși sub daramaturi in mijlocul unei serii de replici. Președintele…

- Zeci de incendii de vegetație au facut ravagii in nordul Spaniei vineri (28 octombrie), dupa ce temperaturile neobișnuit de ridicate au atins 30 de grade Celsius in unele zone, cu o zi mai devreme, și au transformat vegetația in combustibil uscat, adaugand la ingrijorarile tot mai mari cu privire la…

- Ligia Deca a fost votata in PNL pentru postul de ministru al Educației, funcție lasata vacanta dupa demisia lui Sorin Cimpeanu. Ligia Deca este consilier prezidențial la Departamentul Educație și Cercetare și este coordonatoarea proiectului Romania Educata și a legilor educației. Ligia Deca, nascuta…

- Alain Robert, alpinistul supranumit „Spidermanul francez” , a escaladat sambata (1 octombrie) unul dintre cei mai inalți zgarie-nori din Barcelona fara ham. Și, pentru prima data, a fost insoțit de fiul sau. Julien Robert s-a alaturat tatalui sau pentru a escalada Torre Glories, de 470 de metri, fostul…

- Politistii structurilor arme, explozivi si substante periculoase din cadrul Politiei Romane-IGPR au organizat si desfasurat in primele opt luni ale acestui an peste 2.500 de actiuni, in urma carora au fost constatate 2.381 de infractiuni si au fost ridicate, printre altele, in vederea confiscarii, 3000…

- Elton John a adus un omagiu regretatei regine Elisabeta in concertul sau de la Toronto, Canada, joi (8 septembrie 2022). Cantarețul britanic a spus publicului: „Cred ca deja știți. Majestatea Sa, Regina Elisabeta s-a stins din viața. Ea a fost o prezența foarte importanta, iar sa te afli in preajma…