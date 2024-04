Vulcanul Etna se dă în spectacol. Aruncă în aer cercuri perfecte de fum, unele chiar roz! GALERIE FOTO Vulcanul italian Etna devine și mai atragator pentru turiști, dupa ce in ultima perioada a inceput sa arunce in aer, pentru prima data, cercuri aproape perfecte de fum, uneori chiar și roz. Vulcanul italian Etna face un adevarat spectacol, care atrage și mai mulți turiști. In ultima perioada, vulcanul a inceput sa arunce la sute de metri in aer cercuri imense, aproape perfecte, care sunt facute de fum. Pentru ca spectacolul sa fie parca unul complet, uneori, cercurile sunt facute din fum de culoare roz, spre amuzamentul turiștilor care viziteaza cunoscutul vulcan din estul Italiei. Cercuri de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

