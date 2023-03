Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi neobișnuit de calda in acest weekend in sudul și estul țarii. Temperaturile vor ajunge la amiaza și la 25 de grade Celsius. Temperaturile vor scadea insa brusc la inceputul saptamanii viitoare. Meteorologul ANM Mihai Timu a declarat pentru Digi24 ca de luni, aerul tropical din nordul Africii…

- Vremea ramane frumoasa luni, 13 martie, iar vantul se domolește. Se incalzește ușor și maxima va ajunge la 13 grade Celsius. Variații de temperatura se anunța in urmatoarele zile, iar dimineața se vor produce bruma și ingheț la sol.

- Potrivit estimarilor specialiștilor, vremea se va incalzi semnificativ, devenind deosebit de calda pentru ultima decada a lunii februarie.Temperatura maxima va fi de 18...19 grade (peste 10 grade fața de cea normala), iar cea minima de 3...5 grade.Cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei vor fi…

- VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturi de primavara, ninsori și ploi. Prognoza meteo de weekend, 17-19 februarie Vremea in Alba, 17-19 februarie: Temperaturile cresc in acest weekend pana la 13 grade Celsius. Va fi mai cald și pe timp de noapte, cu valori peste zero grade. Sunt anunțate insa ploi…

- Vremea va fi in general inchisa. Cerul va fi mai mult noros. Temporar vor cadea precipitatii sub forma de ninsoare si trecator sub forma de lapovita si ploaie. La munte va ninge. Pe arii restranse, la munte cantitatile de apa vor depasi 10…15 l/mp. Vantul va sufla slab la moderat cu unele intensificari…

- Incepand de vineri, 27 ianuarie, va fi un episod de iarna in majoritatea zonelor țarii, anunța meteorologii. Vom avea ninsori in zonele mai joase de relief, inclusiv in Capitala.”Adica ninsori la inceput in regiunile sud-vestice maine noaptea adica se vor extinde in partea de sud ca și precipitații,…

- Dupa o perioada cu temperaturi uneori specifice mai degraba primaverii, decat sezonului rece, iarna pare decisa sa-și arate semnele, pe final de ianuarie, in unele zone din țara. Vremea va intra intr-un proces de racire, in urmatoarea perioada, anunța meteorologii. Iar in unele zone din țara se vor…

- Vremea va continua sa fie inchisa și se vor semna ploi slabe, dar de marți situația se schimba. De pe o zi pe alta, se incalzește semnificativ. Temperaturile neobișnuite sunt aduse de un val de aer tropical.