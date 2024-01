Vremea se schimbă radical: urmează un șoc termic, după valul de ger care a pus stăpânire pe România Vremea se va pastra rece pe finalul lunii ianuarie, dar incepand cu 3 februarie temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, se arata in prognoza pentru intervalul 29 ianuarie-11 februarie, publicata luni de ANM. In ultimele zile am avut temperaturi extrem de scazute, dar din weekend vom avea un ”șoc termic” cu diferențe 9-10 grade de la o zi la alta, informeaza Mediafax.Banat In primele doua zile ale intervalului se vor inregistra valori termice diurne apropiate de normalul climatologic, respectiv o medie de 3...5 grade, ulterior se va incalzi ușor, astfel in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

