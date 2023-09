Vremea se schimbă de la 1 octombrie Vremea se menține mai calda pana la sfarșitul lunii și se va racori dupa 1 octombrie, cand iși vor face apariția și ploile, potrivit prognozei pe doua saptamani (25 septembrie – 8 octombrie) data publicitații ieri de catre ANM și preluata de Agerpres. In Muntenia, pe parcursul primei saptamani, vremea se va mentine mult mai calda decat in mod obisnuit pentru finalul lunii septembrie. In medie, temperaturile maxime vor fi de 25 – 28 de grade, iar minimele de 11 – 15 grade. La inceputul lunii octombrie este estimata o racorire a vremii, astfel ca vor fi posibile valori termice mai apropiate de cele… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

