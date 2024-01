Vremea schimbă foaia: temperaturi de până la 13 grade, apoi lovesc ninsorile. Regiunile afectate de îngheț Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de vreme rea pentru toata țara, valabila pana marți, la ora 18:00, timp in care vor fi ninsori și vant puternic, iar in unele zone se va depune polei. ”Din punct de vedere termic, vorbim de temperaturi pozitive ziua, astfel incat, astazi și maine, contam pe temperaturi de pana la 7...8 grade, cu valori de 13 grade joi, la mijlocul saptamanii.Incepand de vineri, in jumatatea nordica a țarii, valorile de temperaturi vor scadea semnificativ, cel mult pana la 6 grade, in timp ce in sud, inclusiv in Capitala, vor mai fi posibile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

