- Potrivit informațiilor pe care le deținem in jurul orei 6 zonele in care se intervenea pentru degajarea carosabilului erau zona 300 Gemi – viaductul catre Voinicilor și zona centurii Micalaca – Aradul Nou. In zona Micalaca 300 acumularile de apa au facut ca traficul sa fie restricționat, Compania de…

- Hidrologii au instituit Cod portocaliu de inundatii pe rauri din judetele Hunedoara, Arad, Timis, Caras Severin si Gorj, avertizarea urmand sa fie valabila, incepand de miercuri seara, de la ora 20:00, pana joi noaptea, la ora 24:00. Codul portocaliu vizeaza ...

- Hidrologii au emis avertizari cod galben de inundatii pe mai multe rauri din sase judete, anuntand ca sunt posibile depasiri ale cotelor de atentie. Hidrologii au emis avertizari cod galben de inundatii pe mai multe rauri din sase judete, anuntand ca sunt posibile depasiri ale cotelor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica avertizari nowcasting cod portocaliu și galben de ploi, vijelii si grindina, valabile in urmatoarea ora in mai multe județe.Potrivit meteorologilor, pana la ora 17.10, in judetele Mehedinti, Gorj si Valcea se vor semnala frecvente descarcari…

- „In 2017, fiecare cetatean din tarie UE analizate, a avut o putere medie de cumparare de 16.436 de euro. Aceasta echivaleaza cu o crestere nominala de 1,9% fata de anul precedent. Romania (+7,8%) a inregistrat cel mai mare avans in ceea ce priveste puterea de cumparare. Puterea scazuta de…

- Episcopia Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica de Lugoj organizeaza, in cea de-a treia decada a lunii mai, „Intalnirea anuala a tinerilor din Eparhia de Lugoj”. Manifestarea, ajunsa la editia a XIX-a, va reuni sambata, 26 mai, tineri din toata eparhia (judetele Timis, Arad, Caras-Severin,…

- FOTO: Domogledul continua sa arda Domogledul continua sa arda, 1 mai 2018. Foto: plt. maj. Magdalena Tocmelea/ ISU SEMENIC. Din experienta anilor trecuti, cînd vorbim de incendii de padure în Domogled, totul începe cu un hectar, finalul fiind de 50-100 hectare. Pompierii…

- Incendiu de vegetatie in Masivul Domogled Foto: Arhiva/Captura Youtube. Pompieri din patru judete si zeci de silvicultori intervin la aceasta ora pentru izolarea si stingerea unui incendiu de vegetatie în Masivul Domogled, la 25 de kilometri de statiunea Baile Herculane. Corespondentul…