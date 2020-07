Vremea la finalul lunii iulie, în Banat. Anunțul meteorologilor Meteorologii anunța ca disconfortul termic se menține ridicat in perioada urmatoare, in Banat. Indicele de temperatura-umezeala se va situa in jurul pragului critic de 80 de unitați. Sunt sub atenționare de canicula și disconfort termic accentuat cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei și Dobrogei. Temperaturile maxime ajung și la 37 de grade aici, anunța […] Articolul Vremea la finalul lunii iulie, in Banat. Anunțul meteorologilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

