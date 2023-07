Vremea la extreme. Temperatură de -1 grad Celsius în județul Cluj Vremea a luat-o razna, cu diferențe mari de temperatura de la o zi la alta, mai ales in aceasta perioada de vara. Daca in urma cu doua zile, temperaturile treceau de 42 de grade Celsius la umbra, vineri dimineața temperatura a scazut pana la -1 grad Celsius intr-o localitate din județul Cluj. Este vorba de satul Smirna din județul Cluj, unde localnicii s-au trezit cu frigul peste noapte, lucru nemaiintalnit pentru aceasta perioada a anului. Temperaturi record au fost, insa, in nu mai puțin de 16 stații meteo din țara, potrivit Realitatea.net: – BAILE HERCULANE: 9.7 grade, fața de recordul anterior… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

