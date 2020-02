Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben de vant in Maramures. Rafalele ajung pana la 100 km/h Cod galben de vant in Maramures valabil pana la ora 11:00 In zona : Județul Maramures: zona de munte de peste cota 1800 m. Se vor semnala : intensificari temporare ale vantului cu viteze la rafala ce vor depași 90…100 km/h. Vremea s-a…

- Meteorologii anunta ca vremea se incalzeste usor in urmatoarele zile, dar vom avea parte de precipitatii. Temperaturile maxime se vor situa intre 3 si 12 grade. Pentru ziua de luni, 10 februarie 2020, meteorologii anunța precipitații in zonele de centru, vest și in nordul țarii. La munte vor fi condiții…

- Prognoza meteo in București, sambata. Pe 8 februarie, meteorologii anunța cea mai friguroasa zi din aceasta iarna. Temperaturile vo fi negative și pe timp de zi și pe timp de noapte, iar zapada care s-a depus in urma codului portocaliu de ninsori va transforma strazile in adevarate patinoare.

- Vremea va fi in general frumoasa, cu valori termice apropiate de cele normale la aceasta data. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in regiunile vestice, nord-vestice si la munte. Cu totul izolat, in zona montana vor fi ninsori slabe. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari…

- Vremea se raceste sambata. O sa ploua in sudul, estul si centru tarii. Prin Transilvania si Moldova apare si lapovita, iar la munte vor domina ninsorile. Maximele pleca de la 3 grade in Bucovina si ajung pana la 13 grade in sud-est. In Dobrogea si Baragan temperaturile se mentin ridicate pentru final…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 27.11.2019 ORA 08 – 28.11.2019 ORA 08 Dupa o dimineața relativ rece, temperatura aerului va crește Post-ul Vremea se incalzește spre pranz! Temperaturile ajung la 13 grade apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Toamna se pare ca vrea sa se instaleze și in termometre, nu doar in calendare! Temperaturile incep sa scada considerabil, iar in curand trebuie sa ne așteptam la zile tot mai reci și mai mohorate.

- Vremea in zona Moldovei. Cand vin ploile. Astazi, 18 nov 2019, vremea va fi in general inchisa ca aspect dar se va mentine calda pentru aceasta perioada. Pe arii restranse, in jumatatea de sud a regiunii, va ploua, iar vantul va prezenta unele intensificari in nordul regiunii. Temperaturile maxime vor…