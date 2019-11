Vantul din ultima perioada a scazut in intensitate. Joi vremea ramane inchisa cu cerul acoperit de nori. In regiunile din jumatatea de vest a țarii se mențin ploile pentru o scurta perioada de vreme. In Oltenia și Muntenia, mai ales in zona deluroasa cantitatea de precipitații poate atinge 20-21 de litri pe metrul patrat. Joi și vineri, temperaturile se vor situa in jurul valorilor de 12-13 grade in partea de nord a țarii și 18-19 in sud și in vest. In weekend, temperatuile vor mai crește, iar vremea va fi mult mai buna ca aspect. A doua parte a saptamanii viitoare temperaturile vor scadea treptat,…