Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 7 aug – Sputnik. Temperaturi foarte inalte anunța meteorologii pentru astazi. Maximele vor fi de +32..+35 de grade Celsius in regiunea de sud. Pentru regiunea de centru sunt prognozate maxime termice ale aerului de +31..+34 de grade, iar pentru cea de nord – de +30..+33 de grade. Vantul…

- CHIȘINAU, 6 aug – Sputnik. Astazi va fi cu vreo doua grade mai cald decat ieri, existand pericol real de insolație. © CC0 / StockSnapPericolul din aceste zile: Greșeli frecvente ale celor care-și plimba cainii Maximele termice ale zilei vor urca pana la +30..+32 de grade in nord, +31..+32…

- CHIȘINAU, 11 iul – Sputnik. Pentru sambata, 11 iulie, meteorologii anunța maxime termice ale aerului de +27..+30 de grade Celsius in regiunea de nord, +28..+31 de grade in regiunea de centru și +29..+32 in sud. © AFP 2020 / SAFIN HAMEDVom avea faina moldoveneasca pentru paine? Iata cat grau recoltam…

- CHIȘINAU, 28 iun - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi vremea va fi deosebit de calda. In nordul țarii, temperaturile vor varia intre 28 și 31 de grade. Acolo vor cadea precipitații cu descarcari electrice. In centru maximele vor fi de 32 de grade, iar la sud termometrele…

- CHIȘINAU, 15 iun – Sputnik. Ploi și temperaturi caniculare prognozeaza serviciul hidrometeorologic de stat pentru astazi, 15 iunie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica scazuta. Cer variabil, izolat ploi de scurta durata cu descarcari…

- CHIȘINAU, 13 iun - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi cerul va fi noros, iar in toata țara vor cadea precipitații cu descarcari electrice. Totuși, vremea va fi destul de calda. In nordul țarii temperaturile vor varia intre 27 și 30 de grade. In centru maximele vor…

- CHIȘINAU, 12 iun - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi cerul va fi variabil, iar in nordul și sudul țarii vor cadea precipitații cu descarcari electrice. Totuși, vremea va fi destul de calda. In nordul țarii, temperaturile vor varia intre 28 și 31 de grade. In centru,…

- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi va ploua in toata țara. Precipitațiile vor fi insoțite de descarcari electrice in centrul și sudul republicii. Pe parcursul zilei se așteapta maxime de 19 grade Celsius in nordul țarii și de 21 de grade in raioanele…