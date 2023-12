Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA in Alba: condiții meteo in weekend și de Anul Nou. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ VREMEA in Alba, in perioada 29 decembrie 2023 – 2 ianuarie 2024: temperaturile mai cresc in acest sfarșit de saptamana, iar maximele ajung pana la 11 grade Celsius. In general va fi soare, in aproape…

- VREMEA in Alba, 22-26 decembrie 2023: condiții meteo in weekend și de Craciun. Prognoza pe zile, in localitați din județ VREMEA in Alba in weekend, 22-26 decembrie 2023. Vremea se mai dezmorțește in urmatoarele zile, cu maxime de pana la 6 grade. Va fi insa vant puternic și ploi. La munte, va fi frig.…

- Vremea in Alba in saptamana 18-24 decembrie 2023: condiții meteo pana in Ajunul Craciunului. Prognoza meteo pe localitați Vremea in Alba, in saptamana 18-24 decembrie: urmeaza cateva zile cu temperaturi minime sub zero grade, apoi vremea se incalzește. In ajun de Craciun, sunt anunțate maxime de 6-7…

- VREMEA in Alba, in weekend, 8-10 decembrie 2023: temperaturi in scadere, cațiva fulgi de zapada. Prognoza meteo pe localitați VREMEA in Alba, in weekend, 8-10 decembrie 2023: Vremea se racește la finalul acestei saptamani. Sunt anunțate minime negative. Temperaturile maxime vor fi intre 3 și 5 grade…

- VREMEA in Alba, 13-19 noiembrie 2023: Tot mai frig și ploi. La munte sunt anunțate ninsori. Prognoza meteo pe localitați Vremea in Alba, 13-19 noiembrie 2023: temperaturile in cea de-a treia saptamana din noiembrie scad tot mai mult. In saptamana care vine avem parte de zile tot mai reci. Temperaturile…

- VREMEA in Alba, in weekend 10 – 12 noiembrie 2023: Frig, ploi multe și ninsori in zona de munte. Prognoza meteo pe localitați VREMEA in Alba, in weekend 10 – 12 noiembrie 2023: temperaturile scad considerabil in acest sfarșit de saptamana. Temperaturile maxime abia ating 12 grade Celsius, iar minimele…

- VREMEA in Alba, 30 octombrie – 5 noiembrie: Maxime de 21 de grade, apoi mai frig și ploi. Prognoza meteo in localitați din județ Vremea in Alba, 30 octombrie – 5 noiembrie: temperaturile se mențin ridicate pentru aceasta perioada, la inceput de saptamana. Maximele vor ajunge la 20-21 de grade Celsius.…

- Vremea in Alba, 9 – 15 octombrie: Inceput de saptamana racoros, apoi vremea se incalzește. Prognoza meteo pe localitați Vremea in Alba, 9 – 15 octombrie: temperaturile scad in primele zile ale prognozei, luni și marți maximele vor fi cuprinse intre 16 și 18 grade Celsius. De miercuri, in schimb, vremea…