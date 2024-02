Vremea în ALBA, în săptămâna 26 februarie – 3 martie 2024: Temperaturi maxime de 19 grade Celsius. Prognoza meteo pe localități Vremea in ALBA, in saptamana 26 februarie – 3 martie 2024: Temperaturi maxime de 19 grade Celsius. Prognoza meteo pe localitați Vremea in Alba, 26 februarie – 3 martie 2024: temperaturile se vor menține ridicate, pentru data din calendar. Soarele iși face simțita prezența, iar la sfarșitul prognozei sunt așteptate cateva ploi in unele zone. Vremea va fi destul de placuta, cu temperaturi maxime care ating pragul de 19 grade Celsius. La munte sunt anunțate cateva […] Citește Vremea in ALBA, in saptamana 26 februarie – 3 martie 2024: Temperaturi maxime de 19 grade Celsius. Prognoza meteo pe localitați… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

