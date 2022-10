Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce valul de caldura șocant lovește Europa, praful saharian va fi vizibil in Marea Britanie, ca parte a evenimentului meteorologic ciudat. Prognoza specialiștilor arata temperaturi caniculare, de pana la 33 de grade Celsius, deși suntem in luna octombrie. De vina ar fi briza africana care va…

- Meteorologii anunța ca in aceasta saptamana temperaturile vor oscila, iar frigul va cuprinde Republica Moldova. Luni, expira Codul Galben de inghețuri, iar temperaturile vor fi cuprinse intre +8 și +22 grade Celsius ziua. La nord, in noaptea de astazi va fi cel mai frig, iar mercurul din termometre…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța Cod Galben de inghețuri pentru perioada 15-17 octombrie 2022. In intervalul menționat, in orele nocturne și ale dimineții, pe intreg teritoriul țarii, la suprafața solului se prevad inghețuri cu intensitatea de -1..-3°C.

- Deși toamna este in toi, soarele ne va bucura astazi din plin. Meteorologii anunța pentru 8 octombrie cer variabil și vreme stabila pe intreg teritoriul țarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre +18 si +23 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse intre +5 si +10°C.

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi, 7 octombrie, cer variabil și vreme stabila pe intreg teritoriul țarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre +18 si +23 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse intre +7 si +12°C.

- Meteorologii ANM estimeaza ca in perioada 1-6 septembrie vremea se va raci brusc, iar temperaturile nu vor depași 23 de grade in Transilvania sau 26 de grade in Banat și Crișana. Insa, pana pe 1 septembrie, valul de calura se va mai menține in unele zone, iar temperaturile maxime vor ajunge pana la…

- Astazi, 10 august, Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța cer variabil și ploi. Astfel, in cursul nopții, in nord se așteapta 13 grade, ziua termometrele vor indica 26 de grade. In centru, noaptea se prognozeaza 14 grade, iar maxima zilei va fi de 27 de grade. In sud, noaptea se așteapta 15 grade…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi, 24 iulie, ploi slabe cu descarcari electrice in nordul și centrul țarii. Mercurul in termometre va oscila intre +27 și +37 grade Celsius pe timp de zi.