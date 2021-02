Vremea capricioasă a provocat numeroase avarii în reţelele de distribuţie a energiei din Moldova Gheața depusa pe liniile electrice aeriene, dar și copacii cazuți peste acestea, au provocat numeroase avarii in retelele de distributie din județele Bacau, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, in special in zonele rurale. De ieri, echipele de interventie ale companiei noastre si ale contractorilor actioneaza in permanenta in teren pentru restabilirea distributiei energiei in zonele afectate de avarii. Electricienii au inlocuit stalpi, elemente de izolatie si sustinere si au reintregit coductoarele rupte sub greutatea gheții și din cauza vantului. Pana la aceasta ora, in urma intervențiilor… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

- Consumatorii casnici in regim reglementat care cumpara energie de la E.ON au la dispozitie, in piata concurentiala, sapte oferte cu preturi mai mici decat cel platit pana acum, potrivit calculelor realizate de AGERPRES pe baza comparatorului de preturi de pe site-ul Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata valabile in orele urmatoare in localitati din 11 judete. Potrivit ANM, pana la ora 9:00, in localitati si zone din judetele Braila, Buzau, Botosani, Galati, Iasi, Vaslui, Cluj, Bacau,…