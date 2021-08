Vremea 8 august - Zi fără caniculă dar cu ploi după-amiaza Astazi, vremea va deveni calduroasa in cea mai mare parte a tarii, caniculara la amiaza in Banat, Crisana, local in Oltenia si in sud-vestul Munteniei si al Transilvaniei. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat, cu avea intensificari trecatoare in regiunile vestice. Temperaturile maxime se vor incadra intre 27...28 de grade pe litoral si 37 de grade in Banat si sud-vestul Olteniei.***In Bucuresti, vremea va continua sa se incalzeasca, iar disconfortul termic va fi in crestere. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima va fi de 33...34… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

