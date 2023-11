Vremea 7 noiembrie - Ploi în mai multe zone din țară dar și temperaturi peste media perioadei Astazi, vremea se va menține mult mai calda decat in mod normal la aceasta data, astfel ca temperaturile maxime se vor situa intre 14 și 24 de grade. Cerul va fi variabil, temporar cu innorari in regiunile vestice și nord-vestice, unde pe arii restranse va ploua. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta. Izolat va fi ceața. ***In Bucuresti, vremea se va menține mult mai calda decat in mod obișnuit la aceasta data, cu o temperatura maxima de 22...23 de grade. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla in general slab. ***La munte, vremea va fi mai calda decat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

