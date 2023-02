Vremea 3 februarie - Alertă meteo, cod galben de viscol în jumătate din țară - Temperaturile scad drastic, unde va fi viscol și polei Astazi cerul va fi temporar noros si local vor fi precipitatii slabe, sub forma de ninsoare in nord-vestul si partial in centrul teritoriului. Izolat vor mai fi conditii de polei, iar vantul va avea intensificari, mai ales in regiunile din sud-vest si nord-est, unde rafalele vor avea viteze de peste 50 km/h. Temperaturile maxime se vor incadra intre -3 si 6 grade, cu valori mai ridicate in Muntenia si Oltenia, unde maximele vor ajunge spre 8 grade.***In București cerul va fi temporar noros si vor fi conditii de precipitatii slabe. Vantul va sufla moderat, iar temperatura maxima, la amiaza, va… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi valorile termice se vor situa peste cele normale in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi mai mult noros in regiunile intracarpatice, in Maramures si Transilvania va ninge, iar in Banat si Crisana vor fi precipitatii mixte sub forma lapovita, mazariche si trecator ninsoare. Vantul va avea intensificari…

- Dupa episodul de vreme severa, vin cateva zile in care temperaturile vor scadea foarte mult. Chiar daca ziua nu se vor inregistra valori termice negative, acestea nu vor fi cu mult peste 0 grade. Noaptea, temperaturile vor fi negative in toata țara, cu valori de pana la minus 7 sau minus 9 grade, in…

- Astazi vremea va fi in general inchisa, cu precipitatii slabe in Dobrogea si Baragan, iar in Oltenia, Moldova si restul Munteniei vom avea parte de ninsori. Se va produce polei, mai ales in Muntenia si Moldova, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in regiunile sudice si partial in centrul…

- Astazi vremea se va raci in nordul, centrul si nord-estul țarii, insa temperaturile vor fi in continuare mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada. In jumatatea nordica a tarii vor fi innorari, iar trecator se vor semnala precipitatii slabe. Vantul va sufla moderat cu intensificari in…

- E foarte probabil sa avem parte de ploi și in Oltenia, local in Moldova si izolat in Muntenia si Dobrogea. Ploile vor avea caracter de aversa, iar in regiunile vestice si sud-vestice vor fi insotite și de descarcari electrice, iar cantitatile de apa vor depasi 15, chiar 30 l/mp. Vantul va prezenta intensificari…

- E foarte probabil sa avem parte de ploi și in Oltenia, local in Moldova si izolat in Muntenia si Dobrogea. Ploile vor avea caracter de aversa, iar in regiunile vestice si sud-vestice vor fi insotite și de descarcari electrice, iar cantitatile de apa vor depasi 15, chiar 30 l/mp. Vantul va prezenta intensificari…

- Astazi valorile termice vor fi mai ridicate decat ar fi normal in regiunile vestice, sudice si sud-estice, dar mai scazute in extremitatea de nord-est a țarii. In vestul si sud-vestul tarii, mai ales dimineata va fi ceata, apoi cerul se va innora treptat si spre seara va ploua slab. Vantul va avea intensificari…

- Astazi, In jumatatea de nord a Moldovei și in Carpații Orientali vremea va fi inchisa și rece, cu intervale in care se vor semnala precipitații mixte care vor determina depuneri de polei. In sud și sud-est va fi mult mai cald decat normalul datei, temporar innorarile se vor accentua și pe arii relativ…