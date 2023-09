Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, vremea va fi predominant frumoasa și mai calda decat in mod obișnuit pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil in regiunile sudice și mai mult senin in rest. Vantul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificari mai ales pe parcursul zilei in sud, in sud-est și la munte, cu viteze…

- Astazi, vremea va fi in general frumoasa și calduroasa dupa-amiaza in regiunile vestice și sudice. Cerul va fi variabil la senin, cu unele innorari dupa-amiaza și seara in zona de munte și in nord-estul teritoriului, unde izolat vor fi averse slabe, posibil insoțite și de descarcari electrice. Vantul…

- Astazi, vremea va fi in continuare predominant frumoasa. Cerul va fi mai mult senin, exceptand ziua regiunile sudice și sud-vestice, iar dupa-amiaza și cele montane unde va fi variabil. Vantul va sufla in general moderat, pe parcursul zilei in Muntenia și Dobrogea, local cu viteze de pana la 45...50…

- Astazi vremea va fi predominant frumoasa in majoritatea regiunilor, iar valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta data. Cerul va fi variabil și mai mult senin noaptea. Cu totul izolat, dupa-amiaza, la munte și in regiunile sud-estice vor fi posibile ploi slabe. Vantul va sufla…

- Astazi vremea va fi predominant frumoasa in majoritatea regiunilor, iar valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta data. Cerul va fi variabil și mai mult senin noaptea. Cu totul izolat, dupa-amiaza, la munte și in regiunile sud-estice vor fi posibile ploi slabe. Vantul va sufla…

- Astazi, vremea va fi predominant frumoasa, dar calduroasa dupa-amiaza in zonele de campie.Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari pe litoral.Temperaturile maxime, mai ridicate decat in intervalul precedent, se vor incadra in…

- Astazi, vremea va fi predominant frumoasa, dar calduroasa dupa-amiaza in zonele de campie. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari pe litoral. Temperaturile maxime, mai ridicate decat in intervalul precedent, se vor incadra…

- Astazi, 28 iulie, vremea va fi frumoasa și se va incalzi. Cerul va fi mai mult senin, exceptand regiunile nordice, unde spre seara și noaptea, pe arii restranse, vor fi averse și descarcari electrice. Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari ziua pe crestele montane, precum și in nord-vest…