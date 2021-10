Stiri pe aceeasi tema

- Regimul termic prognozat pentru urmatoarele doua saptamani, perioada 18-31 octombrie este unul oscilant conform datelor publicate, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Vor fi perioade in care valorile maxime vor creste pana la 22 de grade Celsius, dar si episoade de racire accentuata,…

- Meteorologii anunța cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani. In prima faza, temperaturile vor fi peste cele normale, insa din 17 – 18 septembrie se va raci. Din 23 septembrie vremea devine racoroasa. Șanse de ploaie sunt in intervalul 16 – 19 septembrie. BANAT Intre 13 si 17 septembrie, vremea…

- Prognoza METEO pana in 26 septembrie. Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani Prognoza METEO pana in 26 septembrie. Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani Regimul termic va deveni normal pentru perioada din calendar, in intervalul 13 – 26 septembrie, iar de la temperaturi de 28 – 29 de…

- Temperaturile maxime se vor situa 26 si 28 de grade si cele minime vor fi de 18 grade.Meteorologii ANM au publicat astazi prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in intervalul 23 ndash; 30 august in Dobrogea judetele Constanta si Tulcea vremea va fi pe arii restranse calduroasa…

- Perioadele cu vreme caniculara vor continua in urmatoarele doua saptamani, iar probabilitatea de aparitie a ploilor va fi redusa in majoritatea regiunilor, si doar local, dupa 19 august, sunt estimate averse, arata prognoza valabila pentru intervalul 9 – 22 august, publicata, ieri, de Administratia…