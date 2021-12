Temperaturile cu mult sub medie in Europa au marcat luni prețurile la energie electrica de peste 200 euro pe majoritatea piețelor majore, deoarece cererea a sporit dependența de centralele scumpe pe combustibili fosili. Cu temperaturile din nordul Suediei coborand sub -40 Celsius, prețurile din regiunile nordice au urcat la al doilea cel mai inalt nivel, […] The post Vreme rece in Europa, prețuri mari la energie first appeared on Ziarul National .