Vreme ploioasă la început de săptămână In urmatoarele zile, vremea in Moldova va fi in general inchisa ca aspect. Luni și marți, (11 și 12 martie 2024) pe arii extinse vor fi ploi, ce vor avea și caracter de aversa, iar la munte la altitudini de peste 1500 de metri, precipitațiile vor fi mixte. Izolat, in nord și in zona montana, cantitațile de apa cumulate vor fi mai insemnate. Miercuri (13 martie 2024) aria precipitațiilor se va mai restrange. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari luni și marți. Pe parcursul nopților și dimineților, vor fi condiții de ceața. Temperaturile maxime se vor situa intre 6 și 15 grade, iar cele… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

