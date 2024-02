Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut publica prognoza in perioada 29 ianuarie – 26 februarie pentru intreaga țara. Vremea va fi mai calda decat cea specifica perioadei in primele doua saptamani, iar precipitațiile vor fi excedentare pe parcursul intregii perioade prognozate, in aproape…

- „Vorbim de o perioada mai rece decat in mod obișnuit. In aceasta dimineața au fost actualizate alertele meteorologice, informarea meteorologica ramanand in vigoare pana joi, la ora 10:00, pentru ca ne așteptam ca in aceasta noapte, in special in partea de nord, centru și est a țarii, minimele termice…

- Cum va fi VREMEA pana in 21 ianuarie 2024, in Transilvania și la munte: Temperaturile minime vor cobori spre -20 grade Celsius. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 21 ianuarie 2024, in Transilvania și la munte: Temperaturile minime vor cobori spre -20 grade…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 8 – 21 ianuarie 2024. Conform specialiștilor ANM, transportul unei mase de aer polar spre Romania va face ca vremea sa devina deosebit de rece in majoritatea zonelor pe tot parcursul acestei saptamani.…

- Vremea se menține rece in aceasta saptamana, iar temperaturile vor crește incepand de saptamana viitoare, se arata in prognoza pe doua saptamani, publicata luni de ANM. Banat In prima saptamana, valorile termice diurne vor fi apropiate de normele perioadei, cu medii in general de 0…2 grade Celsius,…

- Vremea va fi mai calda decat cea specifica perioadei, in prima saptamana a lunii ianuarie, la nivelul intregii țari, se arata in prognoza pe doua saptamani publicata luni de Administrația Naționala de Meteorologie. Banat In prima saptamana, valorile termice se vor menține peste normele specifice inceputului…

- Meteorologii anunța variații notabile de temperatura in perioada urmatoare.La inceputul intervalului valorile diurne vor crește de la medii in jurul a 4 grade, spre 7 grade in ziua de 12 decembrie. Ulterior, vremea va intra intr-un proces de racire astfel ca maximele vor scadea pana spre medii de 1...2…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru București, valabila de sambata, 2 decembrie, de la ora 12.00 și pana duminica, 3 decembrie, la ora 14.00, in care vremea va fi mai calda decat cea normala in aceasta perioada a anului.Potrivit ANM, sambata, in Capitala, vremea va fi mult mai calda decat…