Vreme cu capricii: Prognoza meteo pentru 7 zile CHIȘINAU, 15 mart - Sputnik. Saptamana incepe cu ploi și lapovița, dar astazi vom avea parte totuși de temperaturi de pana la +9 grade Celsius. Pe 15 martie vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica scazuta. Cer variabil, temporar precipitații slabe, predominant sub forma de ploi. Vant slab la moderat. © Screenshot / SHSPrognoza meteo pentru 15 - 21 martie 2021 pentru 15 - 21 martie 2021 Temperatura aerului in raioanele de nord va oscila intre +5..+7°C, in raioanele centrale intre +6..+8 °C, iar in raioanele de sud intre +7..+9°C. In raioanele de est termometrele vor indica… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

