Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza miercuri ca, in saptamana 12 - 18 iulie, 44,2% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat in Bucuresti, Cluj, Iasi, Ilfov si Constanta. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, postat pe pagina de internet a INSP, 64% din totalul…

- Judetul Cluj a atins o rata de acoperire vaccinala de 42,3%, Sibiu - 35,9%, Brasov - 33,5%, Timis, Constanta, Alba si Ilfov - 30%.Din cele 1.283 de comune in care au fost organizate activitati de vaccinare, cel mai mare numar de persoane au fost imunizate in comunele: Floresti - Cluj (14.234 de persoane),…

- Președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița, a explicat faptul ca tulpina Delta este mult mai agresiva decat tulpinile anterioare și, mai ales, are un grad ridicat de contagiozitate, un caz de infecție riscand sa genereze alte 6-7 cazuri secundare. ”Sunt cateva elemente care țin de contagiozitate și gradul…

- Exista „patru Romanii”. Diferente uriase intre venituri in judetele tarii. Cum arata clasamentul Romania a inregistrat cea mai rapida crestere economica din Europa, dar acesta nu se simte in mod egal la nivel tarii, se arata in studiul Romania inegala – disparitatile socio-economice regionale in Romania…

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice efectueaza joi, 10 iunie, 111 percheziții domiciliare in București și in alte 24 de județe la suspecții de evaziune fiscala și contrabanda cu țigari, informeaza Poliția Romana."Astfel, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice…

- Situația județelor in funcție de procentul populației vaccinate cu cel puțin o doza: București 36.05 %Cluj 33.17 %Sibiu 26.81 %Brașov 25.72 %Timiș 25.13 %Constanța 24.78 %Alba 24.10 %Ilfov 22.63 %Mureș 21.38 %Prahova 21.06 %Hunedoara 21.03 %Salaj 20.91 %Dolj 20.85 %Satu Mare 20.64 %Valcea 20.00 %Iași…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat joi situația pe județe in ceea ce privește vaccinarea. Astfel, București, Cluj și Sibiu sunt pe primele locuri, in timp ce pe ultimele se gasesc Botoșani și Suceava. Potrivit CNCAV, doar…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) publica, pentru prima oara, o situație a vaccinarii pe județe. Topul este condus de București, Cluj, Timiș și Brașov. Pe ultimele locuri sunt Suceava și Giurgiu. Situația județelor in funcție de…