Stiri pe aceeasi tema

- “The Trial of the Chicago 7” spune povestea unui dintre cele mai faimoase procese din istorie. Documentarul este disponibil pe canalul de YouTube al Netflix pentru 48 de ore, din 19 februarie ora 10:00, pana pe 21 februarie ora 9:59. “De la introducerea mea inițiala in urma cu paisprezece ani, relația…

- Unul dintre cele mai populare și indragite jocuri de noroc este cel de Poker, el fiind și unul dintre cele mai vechi. Aparut inca din Antichitate, acest card-game a suferit destul de multe schimbari, in prezent el fiind regasit online și offline in mai multe versiuni. Principalele tipuri sunt Poker-ul…

- Data de lansare pentru producția „Nightmare Alley” a fost batuta in cuie. Filmul regizat de Guillermo del Toro va ajunge in sali pe 3 decembrie 2021. Producția filmului s-a incheiat in decembrie 2020. Inspirat din romanul lui William Gresham, filmul are o distribuție din care fac parte Bradley Cooper,…

- Netflix a anunțat in mod oficial distribuția pentru al treilea sezon al serialului ”The Umbrella Academy”. A fost anunțat deja faptul ca Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Adam Godley și Colm Feore iși vor relua rolurile…

- Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, recomanda documentarul „Colectiv”, intr-o postare pe contul de Instagram. In lista de filme, pe care a postat-o Barack Obama și pe care o recomanda urmaritorilor sai in acest an, se regasește și filmul romanesc „Colectiv”. La inceputul…

- Documentarul „Colectiv” este propunerea Romaniei pentru Premiile Oscar. Acesta poate fi vazut pe HBO GO, iar de cand s-a lansat, a primit recenzii extrem de bune de la majoritatea publicațiilor de profil internaționale. Uitandu-ne pe Rottentomatoes am descoperit faptul ca documentarul produs in Romania…

- Saga monolitului metalic continua, de data asta tot in Statele Unite. Dupa ce atat primul monolit, cel din California, cat și al doilea, cel din Piatra Neamț au disparut, un al treilea și-a facut apariția in California. Obeliscul din California are trei fete, trei metri inaltime si latura de 45 de centimetri.…