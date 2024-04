Stiri pe aceeasi tema

- Impreuna cu prichindeii de la Gradinita nr. 24 din Constanta, insotiti de doamnele educatoare: Alina Abagiu si Diana Catalina Stanciu, la Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta s a sarbatorit Ziua Pamantului.Impreuna cu prichindeii de la Gradinita nr. 24 din Constanta, insotiti de doamnele educatoare:…

- Muralul cu copacul realizat de Banksy a fost confirmat ca aparținand artistului stradal misterios, la doar cateva ore dupa ce a aparut pe peretele unei case. Acum pare sa fi fost vandalizat. Un mural inestimabil al lui Banksy a fost vandalizat la doar trei zile dupa ce a aparut pe peretele exterior…

- Pentru prima oara, liderul liberalilor Nicolae Ciuca nu exclude un candidat comun PNL-PSD la prezidențiale. Ciuca a declarat, luni, la Jurnalul de Seara de la Digi24 , ca, in ceea ce privește posibilitatea unui candidat comun cu PSD la alegerile prezidențiale, „e cat se poate de onest fața de electorat…

- Un eveniment dedicat Maicii Domnului, cea care este considerata Darul lui Dumnezeu pentru oameni, a marcat in chip deosebit inceputul Triodului in Eparhia Sucevei, rastimp cunoscut drept urcuș premergator Invierii Mantuitorului Iisus Hristos. In seara zilei de duminica, 25 februarie 2024, in muzeul…

- Premiile BAFTA 2024. Cum a aparut romanca Andreea Cristea pe covorul roșu. A eclipsat-o pe Dua Lipa Continue reading Premiile BAFTA 2024. Cum a aparut romanca Andreea Cristea pe covorul roșu. A eclipsat-o pe Dua Lipa at Tabu.

- Cristian Popescu Piedone ca adevaratul candidat la Primaria Capitalei nu a aparut și ca se mai fac calcule electorale. Cristian Popescu Piedone a reiterat și faptul ca și Partidul Umanist Social Liberal va avea propriul candidat pentru funcție. „Cristian Popescu Piedone, in calitate de președinte al…

- Wanda Nara (37 de ani), soția lui Mauro Icardi (30), i-a luat prin surprindere pe fani cu cea mai recenta postare pe rețelele de socializare. Nevasta și impresara atacantului de la Galatasaray filmeaza un nou videoclip și le-a aratat admiratorilor de pe rețelele de socializare cateva imagini din spatele…