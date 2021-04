Stiri pe aceeasi tema

- De doua saptamani, Termocentrala Mintia este oprita, iar circa 4.000 de locuinte din Deva au ramas cu caloriferele reci. Politicienii locali arunca vina unii asupra celorlalti, insa nu au gasit nicio solutie pentru rezolvarea crizei.

- Președintele grupului Pro Moldova, Andrian candu, a declarat in cadrul uni briefing de presa ca echipa Pro Moldova va solicita sa fie examinata și dezbatuta in Plenul Parlamentului și eventual sa fie aprobata, o declarație cu privire la armistițiul politic in fața crizei

- "Vom cere in cel mai scurt timp pentru a fi scosi din aceasta incidenta de 3 la mie care mi se pare nejustificata si vom veni cu argumente si, daca exista contraargumente, sa ni se aduca aceste contraargumente. De ce HoReCa reprezinta un pericol? Pentru ca am demonstrat deja ca s-au deschis restaurantele…

- Euro-zbaterile din ultimele zile sunt elocvente pentru dificultatea UE de a face pasul de la bune intenții la soluții, in problema esențiala a momentului: nevoia disperata de a intensifica ritmul de vaccinare anti-Covid.

- Cele mai mari festivaluri muzicale din Romania, Untold si Neversea, ar putea fi organizate in vara anului 2021, dupa o pauza de un an, cauzata de pandemie. Anuntul a fost facut de Edy Chereji, director de comunicare al celor doua festivaluri intr-o intervenție la Antena3. El este de parere ca evenimentele…

- Potrivit unui studiu Eurostat, intre 2% si 3,5% dintre angajatii romani si-au pierdut locul de munca in al doilea trimestru al anului 2020, iar intre 10% si 15% dintre ei au spus ca programul de lucru s-a...

- Lumea spectacolului din Franța este in criza. De luni bune salile de spectacole, teatrele, cinematografele și salile de concerte sunt inchise iar artiștii cauta continuu soluții pentru ca arta și accesul la cultura sa nu se piarda.

- Reprezentanții brașovenilor, care locuiesc in cartierul Bartolomeu – Avantgarden au avut discuții cu viceprimarul Flavia Boghiu și reprezentanții operatorului de transport RATBv, pentru a identifica cele mai bune soluții de transport public pentru locuitorii din acest cartier. "Am reușit sa identificam…